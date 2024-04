Seconda Categoria Al via playoff e playout Match Riolese-Faventia

(Di sabato 27 aprile 2024) Iniziano domanidicon le semifinali dei rispettivi gironi e la sfida di andata deimentre domenica prossima è prevista la gara di ritorno. In verità, nei due gironi di competenza della delegazione ravennate, non si giocano i, visto il distacco di oltre 7 punti tra penultima e terz’ultima in entrambi i raggruppamenti, sia il girone M, sia il girone N, da cui sono retrocesse rispettivamente Conselice e Real Voltanese nonché Godo e San Zaccaria. L’unica gara in programma domani è la semifinale del girone M – si gioca alle ore 16,30 al Comunale di Riolo Terme – tra(foto) e Vis. Si tratta, come già gli anni passati, di una gara secca, in casa della formazione meglio piazzata: in caso ...

Il Lunano cerca l’affondo finale. Occhi puntati pure a Piobbico - con i primi a puntare alla vittoria per stare alla larga dalla zona playout e i secondi a dover vincere per sperare di poter essere ancora in gioco per la vittoria finale o per lo meno di difendere il ...

Basket Giovane e Urbania salve. Bartoli, addio al sogno promozione - È passata appena una settimana dall’inizio della post season ed è già terminata la stagione per tutte e tre le formazioni della provincia, in modo positivo per Basket Giovane e Urbania impegnate nei p ...

Al via i playout dell’AFP Giovinazzo - Prima gara dei playout per l'AFP Giovinazzo. I biancoverdi rincorrono la salvezza partendo da Monza per la seconda giornata della poule che determinerà quale compagine retrocederà in A2 e quali invece ...

