Scurati - il maestrino e la gaffe sugli spettatori anziani del Tg1 | scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Capita a tutti di fare un po' di confusione, uno scivolone, una. Ad Antonio, autore di “M”, non poteva che capitare di fare una figura di “m” e va detto senza ironia ma per rispetto della cronaca. In sintesi: è tutto vero. Fattuale. Nella foga di prendersela con la Rai meloniana di cui lo scrittore assurto a idolo della sinistra per via del pasticcio sul monologo per il 25 aprile, si sente vittima,intervistato da Repubblica ha parlato dell'accusa di vilipendio che gli avrebbe mosso una giornalista del Tg1. Peccato sia falso. Del telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci nessuno ha accostatoa una fantomatica accusa di vilipendio alle istituzioni. Errore da matita blu per il docente che piace ai rossi. Che infatti è costretto a cospargersi il capo di cenere «L'accusa di vilipendio mi è ...