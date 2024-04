Scontro tra auto e moto nel rondò maledetto Centauro all’ospedale Subito interventi

(Di sabato 27 aprile 2024) Ennesimo incidente in quello che ormai i residenti hanno ribattezzato "il punto" di viale Abruzzi, all’altezza della rotonda di fronte al Bar Basso. Lorisale a martedì mattina: poco dopo le 9, unventisettenne è stato preso in pieno; finito a terra, è stato soccorso e trasportato in codice gialloNiguarda per traumi vari. "La dinamica – spiega Fabiola Minoletti, presidente del Comitato Abruzzi-Piccinni – è sempre la stessa. Gli incidenti accadono in questo punto perché glimobilisti commettono un’infrazione: percorrendo viale Abruzzi in direzione piazzale Loreto, per girare a sinistra e imboccare via Plinio dovrebbero avanzare sulla corsia laterale e aspettare il semaforo verde. Molti però rimangono al centro ...

