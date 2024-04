Sangio - Benucci in dubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) SAN GIOVANNI Lavannese vuol tagliare il traguardo salvezza e per essere sicura di centrare l’obiettivo dovrà, domani, alle 15, battere il Poggibonsi dell’ex Stefano Calderini che, dall’inizio del girone di ritorno, compreso il successo di domenica, ha totalizzato la bellezza di 32 punti. L’11 giallo rosso è reduce da quattro vittorie consecutive, ha ampiamente raggiunto quello che la società aveva chiesto l’estate scorsa e sarà di scena al Fedini con l’intento di non regalare niente per guadagnare più possibile posizioni di classifica e chiudere, così, alla grande, un torneo che a 180 minuti dalla conclusione deve ancora emettere alcuni verdetti dopo le retrocessioni matematiche di Ponsacco e Cenaia. Atos Rigucci, alle prese con una lunga lista di infortunati ormai da alcune settimane, ha praticamente le scelte scontate considerato che all’appello mancheranno ...