Sampdoria-Como oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Luigi Ferraris valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini allenati da Andrea Pirlo vanno a caccia della vittoria contro una delle squadre più forti del torneo, in modo tale da consolidare l’attuale piazzamento in zona playoff. La compagine lariana, dal suo canto, vuole assolutamente vincere per restare in piena lotta per la promozioneinA, che si fa sempre più accesa. La squadra blucerchiata arriva da due punti nelle ultime tre giornate e vuole tornare al successo, gli ospiti, invece, sono reduci da cinque successi consecutivi e non hanno alcuna ...