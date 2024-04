Salvatore Bagni | Gasp fuoriclasse - è giusto per Napoli - cosa può accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) In questi freddi giorni di finta primavera,è in bilico fra due stati emotivi: quello felice per lo scudetto dell'Inter e quello malinconico per il suo. Tore, pilastro delle due squadre citate (e della Nazionale) negli anni '80, ora è uno stratega del mercato europeo e, dal buen retiro di Gatteo a Mare, laddove ospitò l'amico Maradona nei momenti più delicati sofferti dal Pibe, passa dall'estasi nerazzurra alla tristezza solo azzurra., da che parte iniziamo? «Prima si vogliono sempre esaminare le brutte notizie, no? Quindi, via». Una stagione da dimenticare? «Certo. Anche perché susseguente a un scudetto miracoloso che aveva acceso la città e fatto tornare l'entusiasmo degli annidi Diego». Tempo tre mesi e tutto è stato vanificato... «Se la dirigenza dell'Inter ...