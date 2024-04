Roma | Studenti minorenni palpeggiati in classe - arrestato Prof

(Di sabato 27 aprile 2024) Unessore è finito agli arresti domiciliari dopo la denuncia presentata da un genitore. E’ accusato di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato alcuniin. La vicenda a, in un Istituto del quadrante sud della Capitale. A seguire le indagini i Carabinieri: la vicenda – (ilcorrieredellacitta.com)Arresti domiciliari per unessore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato inalcuni alunni. A far scattare le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo è stata la denuncia presentata dal genitore di uno studente a cui si è aggiunta anche quella del dirigente scolastico di uno degli istituti, nel quadrante sud della Capitale, dove il docente lavorava. Gli accertamenti svolti ...

È una strana bestia lo studente pro Hamas: facile da giudicare (sta dalla parte sbagliata), meno facile da comprendere (è uno che si odia) - Lo studente pro Hamas è una strana bestia. Giudicarlo è facile, che sia un torinese o un newyorchese, che sia un giovane comune dei nostri o un ricco frequentatore delle rette impossibili delle ...

