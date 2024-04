Roberto Saviano a Mont’Alfonso sotto le stelle Al via la prevendita dei biglietti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 27 aprile 2024 - Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna?approda giovedì 22 agosto alla Fortezza di, a Castelnuovo di Garfagnana, con il recital “Appartenere - La vita intima del potere criminale” tratto dal suo nuovo libro “Noi due ci apparteniamo” edito da RCS. Al via ladei, disponibili dal 27 aprile. Due regine del narcotraffico s’incontrano in un’asfittica prigione cilena. Uno spietato boss della camorra vaga in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della sua latitanza fra i ricordi e i letti ...