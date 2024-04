RKC Waalwijk-Utrecht domenica 28 aprile 2024 ore 14 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 27 aprile 2024) Sia l’RKCche l’hanno molto per cui giocare. I padroni di casa hanno bisogno di punti per evitare anche gli spareggi salvezza e con una vittoria supererebbero l’Excelsior in classifica, mentre l’è alla ricerca di un poco probabile ma non impossibile quinto posto che sarebbe un ottimo risultato perché varrebbe la partecipazione InfoBetting: Scommesse Sportive e