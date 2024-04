Rinascita urbana - il caso San Pantaleo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Quali futuri possibili per il borgo di Sanin Vinci? A questa domanda che si pongono ormai da anni le comunità di confine (Vinci, Cerreto Guidi, Lamporecchio), che nel 2020 hanno sostenuto addirittura la candidatura a Luogo del Cuore per il Fai, forse è arrivato il momento delle risposte. Nel 2023 l’Istituto di sostentamento del clero di San Miniato, che nel frattempo è diventato unico proprietario del complesso immobiliare, e il comitato cittadino Noi per Sanhanno promosso un ciclo di incontri pubblici in ascolto dei bisogni e desideri per ladella chiesa di Sanin Vinci, in stato di parziale degrado. Il ciclo si conclude oggi con l’incontro dal titolo “Futuri possibili per il borgo leonardiano di San”, previsto dalle 9.30 alle 13 all’agriturismo Monna ...