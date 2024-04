Ranieri Tutte decisive - il Cagliari non vuole tornare sott' acqua

(Di sabato 27 aprile 2024) "Ambiente Genoa bellissimo, massimo rispetto per i nostri avversari", dice il tecnico dei sardi- Cinque punti nelle ultime tre giornate contro Atalanta, Inter e Juventus, ma ilha ancora da aggiungere risultati per raggiungere la salvezza. "Siamo programmati mentalmente al fatto c

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro la Juventus, match di Serie A terminato per 2-2: “Con la Juventus finché non fischia l’arbitro bisogna restare sul chi vive. Il primo gol arriva su una punizione che giudicate voi, i ragazzi mi hanno ... Continua a leggere>>

Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa contro il Genoa: sfida importante per la salvezza Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa parlando della sfida contro il Genoa. SQUADRA – «Siamo programmati mentalmente che ogni gara è ... Continua a leggere>>

cagliari, altra rinuncia in vista della sfida con il Genoa: si ferma Viola - Non ci sarà neanche Nicolas Viola nella lista dei convocati di Claudio ranieri in vista della sfida del cagliari contro il Genoa, in programma lunedì 29 aprile alle 20.45. Il numero 10 degli isolani d ...

cagliari, ranieri: “Non sottovaluteremo il Genoa; sul prossimo rigorista…” - In vista della gara col Genoa, il tecnico del cagliari, Claudio ranieri ha presentato così la sfida in conferenza stampa ...

ranieri: “Ogni gara è decisiva. Genoa salvo ma che non regala nulla” - Il tecnico del cagliari si sofferma sul match di lunedì alle 20.45 a Marassi, valido per la trentaquattresima giornata del massimo campionato di Serie A ...

