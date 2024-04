Quaranta candidati per Repubblica Futura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Il tempo stringe e la politica sammarinese si dirige di corsa verso le elezioni del 9 giugno. La prima scadenza da rispettare è dietro l’angolo. Entro martedì movimenti e partiti dovranno presentare tassativamente liste, coalizioni e. Saranno una quarantina quelli messi in campo da. Che alle elezioni si presenterà in solitaria, con un programma suddiviso in otto punti. Dall’economia ai conti pubblici. Ma anche istruzione, cultura e sport, territorio, ambiente e transizione energetica, politica estera e relazioni internazionali, sanità, welfare, politiche sociali e abitative e riforme istituzionali. "Abbiamo bisogno di riportare al centro la programmazione e il coordinamento – dice Andrea Zafferani – quindi non agire con azioni estemporanee ed evitare l’approccio, che c’è stato in questa legislatura, per cui ...