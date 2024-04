Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Madrid | balzo in avanti e Darderi ormai nel mirino

(Di sabato 27 aprile 2024) Una grande vittoria per Flavioal secondo turno del Masters1000 di. L’azzurro si conferma un giocatore indigesto per Nicolas Jarry: il 6-3 3-6 6-3 finale gli permette di bissare la vittoria degli ultimi Australian Open e di poter migliorare così il proprio. Con il successo di questa sera, Flavioaltree si ritrova virtualmente alla cinquantasettesima posizione mondiale con 868 punti, che potrebbe diventare cinquantottesima a seconda del risultato di Miomir Kecmanovic, in campo con Casper Ruud. Se il serbo dovesse fare il colpaccio, sorpasserebbe nuovamente l’azzurro. Al momento i punti collezionati sono 50, ma al momento ne hati solo 20, dovendo scartare i 30 dello scorso anno al Challenger di Roma. In caso di successo con Karen ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 SIIIIIIII! Servizio e dritto!!! game di importanza capitale. A-40 ODDIOOOO CHE REGALOOOOO! Aveva colpito la riga con il rovescio stretto il cileno. Fantastico in difesa Cobolli che poi ha raccolto un back FUORI DAL CORRIDOIO di Jarry. 40-40 SERVIZIO E ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Jarry , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ESPLODE IL DRITTO INSIDE IN DOPO IL SERVIZIO L’AZZURRO! 15-0 SIII! LA PRIMA VINCENTE!!! Solito kick saltando un metro di Cobolli. 5-3 Palla corta-assist di Cobolli. CI SIAMO, momento della VERITA’! A-40 Sulla riga lo sventaglio di dritto dopo il ... Continua a leggere>>

Ancora Flavio Cobolli! Dopo aver battuto Nicolas Jarry al primo turno dell’Australian Open, il cileno si arrende anche al secondo turno del Masters 1000 di Miami: finisce 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di due ore e un quarto per prendersi il pass per il terzo turno laddove troverà Karen Khachanov. La ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui una felice DIRETTA LIVE per Flavio Cobolli, che ritroveremo nella giornata di lunedì 29 aprile. Domani, Jasmine Paolini impegnata! Un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito! 22:25 Dunque, con questa FONDAMENTALE ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui una felice DIRETTA LIVE per Flavio Cobolli, che ritroveremo nella giornata di lunedì 29 aprile. Domani, Jasmine Paolini impegnata! Un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito! 22:25 Dunque, con questa FONDAMENTALE ... Continua a leggere>>

Battuto il cileno, adesso il romano è al numero 55 del mondo e sta confermando i grandi progressi di questo 2024 - A madrid cobolli mette in mostra tutti i progressi che aveva già fatto vedere in questo 2024. L’inizio della partita è tutto per il cileno. Parziale di 8 punti a 2 e partita in salita per Flavio, che ...

Continua a leggere>>

Sinner-Kotov, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere Masters 1000 madrid - Tutte le informazioni per seguire il match tra l'azzurro e il russo, valevole per il terzo del Masters 1000 madrileno.

Continua a leggere>>

Tennis, atp madrid: cobolli batte jarry e va al terzo turno - Dalla Scatola Magica, la Caja Magica di madrid, Flavio cobolli estrae il suo miglior risultato in un Masters 1000. Dopo la vittoria all'esordio su ...

Continua a leggere>>