Putin nazionalizza le filiali dell’italiana Ariston e la tedesca Bosch | Gestione temporanea Tajani convoca l’ambasciatore russo

(Di sabato 27 aprile 2024) Diventa inevitabilmente un caso diplomatico la decisione di Mosca dire lerussee della. L’annuncio è arrivato venerdì, quando Vladimirha firmato un decreto per il “trasferimento temporaneo” delle sussidiarie delle due aziende alla russa Gazprom Domestic Systems, la società del gruppo statale Gazprom produttrice di elettrodomestici. Sabato il ministro degli Esteri, Antonio, che a caldo aveva fatto sapere di aver “attivato la nostra Ambasciata e parlato con i vertici dell’azienda italiana”, ha dato mandato al Segretario generale della Farnesina direper chiarimenti. Il decreto di, ...

