Primavera – Milan-Monza | la diretta della partita | LIVE News

Alle ore 18 si gioca Fiorentina-Inter Primavera , partita valida per la giornata numero 31 del campionato. Al Viola Park di Firenze i nerazzurri cercano il quarto successo in fila, segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA ... Continua a leggere>>

Alle ore 18 si gioca Fiorentina-Inter Primavera , partita valida per la giornata numero 31 del campionato. Al Viola Park di Firenze i nerazzurri cercano il quarto successo in fila, segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA ... Continua a leggere>>

Fiorentina-Inter Primavera è terminata da pochi minuti sul punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di campionato. VITTORIA – È terminata sul risultato di 1-2 la gara tra Fiorentina e Inter Primavera in scena al Viola Park. I nerazzurri nel pomeriggio ... Continua a leggere>>

Juric in questo finale si aspetta di più da Ilic, Vlasic e Sanabria. Ed è la squadra che non deve essere Zapata dipendete - E’ stato molto chiaro l'allenatore del Torino Juric su cosa vuole dai giocatori chiave in queste ultime cinque partite. E lo ha detto rispondendo alle domande alla vigilia della partita ...

Continua a leggere>>

Cesena alla festa finale contro il Perugia. Toscano: “Peccato che sia l’ultima partita” - Ultimo atto di una stagione trionfale per il Cesena, che domani alle 20 riceve il Perugia. Cancelli aperti alle 18.30 al Manuzzi in una serata che ...

Continua a leggere>>

Profumo di convocazione da parte di Juric per i primavera Ciammaglichella e Jonathan Silva - La squalifica di Linetty e l’infortunio di Gineitis sommati a quelli di Djidji e Schuurs e con Sazonov e Savva che potrebbero non essere ancora disponibili per i problemi ai tendini rendono ...

Continua a leggere>>