Playoff Superlega 2023 2024 | Civitanova batte Verona e chiude al quinto posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024)in trasferta al quarto set, 25-23 18-25 24-26 22-25, nella finale per ildeidi. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semifinale, non riescono a completare l’opera e a festeggiare davanti al proprio pubblico la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Gioia per gli uomini di Gianlorenzo Blengini, reduci dal successo di semifinale sul campo di Piacenza, che riescono a confermarsi in Europa anche nella prossima stagione.: TUTTI I RISULTATI TABELLONE: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI SportFace.