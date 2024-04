Pioli | Le voci sul futuro? Non leggo più niente da tanto tempo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Milan diha pareggiato strappando un punto alla Juventus. Al termine della partita, finita 0-0, il tecnico dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn La parole di«Stiamo passando un momento delicato e reagire così contro una squadra che voleva avvicinarci in classifica mi soddisfa. Potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio, ma ci siamo sacrificatiper ottenere un risultato importante. Lavoreremo sul nostro orgoglio e sulla voglia di fare bene fino alla fine per onorare questa maglia. Avremo tre gare in casa e dobbiamo fare bene per noi stessi, per il club e i nostri tifosi» Sulla catena di sinistra: «Avevamo due risultati su tre per difendere il secondo posto. La Juventus a sinistra è molto forte, abbiamo provato a cambiare un po’ di posizione per smuoverli. Nella ripresa la Juve ha messo tanti ...