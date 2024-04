Vannacci vuole le classi speciali La Lega lo smentisca - Il generale Vannacci, neo candidato della Lega alle elezioni europee, in un'intervista ha aperto al ritorno delle classi speciali per alunni con disabilità. Vincenzo Falabella (Fish): «Non è possibile ...

Continua a leggere>>

Perché le classi differenziali sono un abominio degno di un candidato come Vannacci - Qual è stato il biglietto da visita che ha usato per entrare nei cuori neri del suo pubblico di riferimento La proposta di classi differenziali per bambini e bambine con disabilità. Aveva iniziato il ...

Continua a leggere>>

Valditara vuol rivedere i libri di Storia - Il minculcop va sempre più delineandosi nell'era meloniana. Un breve e sommario riepilogo dei provvedimenti e commenti del sapiente Valditara, che mirano a mettere le mani classiste e xenofobe sulla s ...

Continua a leggere>>