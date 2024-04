Perché ci laviamo? Perché abbiamo paura che qualcun altro ci dica che stiamo puzzando Gli esperti contro le docce quotidiane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Glitornano all’attacco anche stavolta e affermano che fare la doccia tutti i giorni non porta alcun beneficio provato per la salute. “ci? Principalmentecheciche”, ha dichisarato alla BBC l’ambientalista Donnachadh McCarthy. L’autrice di “Prostitute State” si lava solo una volta al mese per aiutare l’ambiente. “Una scelta di vita ispirata dopo aver trascroso due settimane in Amazzonia con gli indigeni Yanomami”, ha dichiarato. Ogni due giorni la McCarthy sceglie di lavarsi usando un panno per strofinare bene il corpo, invece di adoperare il lavandino. E anche se astenersi dalle ...