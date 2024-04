Per l' uomo il rischio è il passaggio dal maiale Virus H5N1 | non bisogna bere latte fresco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) "In Usa è ormai stabilito ildeldell'influenza aviariadai volatili alle mucche, ma il- molto temuto - è che ci possa essere un transito delanche nei maiali e, come abbiamo visto per altre malattia, questo faciliterebbe poi la possibilità che arrivi all'". Ad alzare il livello d'attenzione è Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), intervistato dall'agenzia Adnkronos Salute. "A oggi - sottolinea -, è bene chiarirlo per non generare allarmismo, non è mai stata registrata una trasmissione interumana". Il professore interviene sulla valutazione preliminare delassociato al patogeno - "basso ma evolve insieme al" - fatta ...