Pasticceri infrangono il regolamento di Pechino Express | arriva un duro provvedimento

(Di sabato 27 aprile 2024) Durante la puntata didi giovedì 25 aprile 2024 icomposti da Massimiliano e Damiano Carrara hanno fatto una cosa che va contro le regole del programma perre alla vittoria della tappa. Infatti, hanno chiesto una cosa ad altri concorrenti che però non è permesso dal reality. E così Costantino Della Gherardesca li ha puniti con una importante penalizzazione. E non sono mancate le critiche per i due concorrenti.: infrazione delper Massimiliano e Damiano Carrara Idurante il primo dei due giorni di gara dell’ottava puntata dihanno accidentalmente perso la mappa, visto che è caduta dal loro zaino non riuscendo più a trovarla. E così ...

Iginio Massari entra nel cast di Bake Off 2024 - Bake Off osa più di Masterchef e arruola nel cast, come ospite fisso, Iginio Massari, il pasticcere più temuto della tv, dei talent almeno. A Masterchef, negli anni, è apparso sempre per non più di un ...

Chi sono i semifinalisti di pechino Express 2024 e le foto più spettacolari della puntata decisiva - Doveva essere la puntata decisiva e così è stata. Ecco come è andata l'ottava tappa di pechino Express 2024 e chi sono i semifinalisti.

Antonella Fiordelisi cosa è successo al suo labbro «Mi ha morsa» VIDEO - pechino Express puntata 25 aprile: cosa è successo ieri sera al labbro di Antonella Fiordelisi e chi è stato eliminato

