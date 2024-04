Parla la ragazza | Diceva che mi avrebbe ucciso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ha denunciato due giorni dopo quello che era successo domenica 14 aprile al Kiosko. Non ne poteva più, spaventata dalla sua violenza e anche dall’incendio doloso che aveva devastato il locale. "Non vivevo più per colpa sua, non mi sentivo più sicura. Giravo sempre in compagnia di qualcuno per la paura di incontrarlo...". Are è l’ex fidanzata di Andrea Mussoni, intervistata ieri dal programma di Canale 5 Pomeriggio 5. Laha ripercorso l’incubo che ha vissuto in quei giorni. "La notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile io ero in giro tranquillamente con alcuni amici – ha raccontato – Ma quando sono rientrata a casa, apro la porta e me lo vedo lì, a casa mia. Ha iniziato a picchiarmi e a minacciarmi, dicendo che miuccisa. Poi è andato via e durante la notte ha continuato a mandarmi messaggi di minacce, dicendo ...