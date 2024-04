Palpeggia alunni in aula | arrestato professore di un istituto superiore a Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Un docente di unscolasticodella Capitale è statodai carabinieri del Nucleo Investigativo di, su delega della procura, in esecuzione di un'ordinanza, emessa dal gip, con la quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché indiziato di violenza sessuale nei confronti di alcuniminorenni, per averliti. Le indagini sono partite da un genitore di una delle vittime e sono proseguite con l'acquisizione di un'ulteriore denuncia da parte di un dirigente scolastico e da successive segnalazioni da parte di altri studenti minorenni. I conseguenti riscontri investigativi dei militari di via In Selci hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del