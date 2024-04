Oroscopo - la classifica dei segni più fortunati dal 29 aprile al 5 maggio 2024 | Ariete e Leone focosissimi

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 aprile 2024 : finalmente ci liberiamo da Mercurio Retrogrado. Venere in Ariete rende romantico l'amore ai segni di fuoco ( Ariete , Leone e Sagittario) e lascia i friccichi ormonali ai segni d'acqua ... Continua a leggere>>

durante l’imminente fine settimana vi potrebbero essere alcuni segni zodiacali più fortunati di altri e che quindi potrebbero osare Come in tantissimi sicuramente già sapranno, ogni segno zodiacale può essere maggiorente fortunato in un periodo piuttosto che in un altro e durante questo weekend ...

Continua a leggere>>