Operaio travolto da una lamiera, aveva invalidità all’80 per cento ma era stato dichiarato “idoneo” al lavoro - L’operaio travolto da una lamiera in una ditta bresciana era stato dichiarato “idoneo” al lavoro. Matteo Cornacchia, però, aveva una invalidità all’80 per cento e quell’incarico era diventato ...

L'auto si incastra al passaggio a livello, treno a tutta velocità la travolge sui binari: Luisa muore a 50 anni - Tragedia nel Bresciano. Una donna di 50 anni, Luisa Astori, a bordo della propria auto è stata travolta da un treno passeggeri a Cologne (Brescia) nella tarda serata del 23 aprile ...

Oppido Lucano, colpito da una lamiera prima di cadere da 3 metri nel cantiere edile - L'ipotesi dell'impatto con la lastra quella più probabile. L'autopsia fornirà ulteriori elementi per chiarire la dinamica. Si tratta del secondo incidente mortale da inizio anno ...

