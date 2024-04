Onu | bimba morta per caldo estremo Rafah

(Di sabato 27 aprile 2024) 13.55 A complicare le condizioni dei palestinesi nella Striscia di Gaza anche l'aumento della temperatura, che aggrava la crisi igienico-sanitaria per oltre 1,7 milioni di sfollati causati dai raid israeliani iniziati dopo il 7 ottobre. A lanciare l'allarme l'Onu che ha reso noto che aun bambina èper il. C'è preoccupazione anche per i rifornimenti di cibo a Gaza, ripresi con una spedizione partita ieri con una nave da Cipro.

Sabreen al-Sakani, la neo nata venuta alla luce con un parto cesareo d'urgenza nell'ospedale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, non è sopravvissuta. La piccola era nata dopo che sua madre era stata colpita mortalmente nel raid aereo israeliano che ha colpito la loro casa.

15.10 E' morta la piccola Sabreen, la neo nata venuta alla luce con un parto cesareo dopo che la mamma era stata colpita mortalmente in un raid israeliano nel sud di Gaza. Lo rende noto la Bbc precisando che la piccola è sopravvissuta solo cinque giorni, dopo essere stata ricoverata in un'unità di

Un finale che lascia tanta amarezza e che sta commuovendo mezzo mondo. Non ce l'ha fatta Sabreen al-Sakani, la bambina nata con un parto cesareo d'urgenza nell'ospedale di Rafah, nel sud

bimba muore di caldo a Gaza mentre le alte temperatura aggravano la situazione sanitaria - Una bambina è morta a causa del caldo estremo a Rafah, mentre l'aumento delle temperature aggrava la crisi igienico-sanitaria per oltre 1,7 milioni di sfollati interni privi di alloggi adeguati e di b

morta a Salerno la pianista che è rimasta in coma 14 anni dopo un'operazione estetica al seno - morta a Salerno la pianista Annabella Benincasa. Era in coma da 14 anni: dopo un'operazione estetica al seno non si è più risvegliata

La sorte degli ostaggi. L'Egitto propone il rilascio di 33 israeliani: "Sono gli unici rimasti vivi" - L'intelligence del Cairo ritiene che tra le vittime ci siano 100 rapiti da Hamas. L'esercito ebraico pronto a entrare a Rafah, martedì nuova missione americana. morta la bimba nata col cesareo dalla m

