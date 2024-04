Omicidio in via Varsavia - l’ipotesi della fuga all’estero del commando Il padre di Jhonny era faccia a faccia coi killer

(Di sabato 27 aprile 2024) Ore 3.05 di venerdì, siamo in via. I tir sono già in coda per entrare all’Ortomercato per scaricare bancali di frutta e verdura. Una macchina nera, forse una Seat Ibiza, inchioda all’altezza del civico 6, di fianco al Ducato grigio dove stanno dormendo il diciottenne rom bosniacoSulejmanovic e la moglie Samantha, al quarto mese di gravidanza. Scendono in cinque, a volto scoperto: si piazzano sui due lati e iniziano a colpire i finestrini con mazze e manganelli telescopici: sono sicuri che il ragazzo sia dentro, vogliono tirarlo fuori con la forza. La compagna riesce in qualche modo a scappare: uno delle corre dietro e la malmena, ma poi la lascia lì. Non è lei il bersaglio. Nel frattempo,è già nelle mani degli altri quattro: uno di loro, armato di pistola, gli spara tre colpi da ...

ROM, SARDONE (LEGA): "ANZICHÉ PROLUNGARE IL SUO SILENZIO, SALA faccia ORDINANZA PER RIMOZIONE MEZZI" - (mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2024 – "Il sindaco Sala prosegue il suo silenzio, come suo solito quando avviene un fatto di sangue, in merito al Far West di via varsavia. Eppure potrebbe inter ...

Via varsavia: De Corato (Fd'I), Majorino si vergogni per le accuse al governo - Il Comune, invece, non ha fatto nulla per la sicurezza della città e i vigili continuano a non vedersi", aggiunge. A breve "chiederò, da capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione sicurezza ...

