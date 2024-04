Obbligate ad ascoltare il battito del feto per non abortire

(Di sabato 27 aprile 2024) "Sono pervenute al Centro donne contro la violenza di Aosta segnalazioni di donne che, giunte in presidi sanitari pubblici del territorio regionale per accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, sono state negli stessi luoghi sottoposte a indebite interferenze e pressioni da parte di volontari, consistenti nell'imporre l'ascolto delfetale o nella promessa di sostegni economici o beni di consumo, con il preciso intento di dissuaderle dalla scelta di, personalissima e spesso sofferta". Così in una nota il Centro donne contro la violenza di Aosta.

