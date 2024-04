Non è finita | il Carlino tiene alta la guardia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Gennaio. Silvia scosta una tenda blu nella stanza dell’Hotel Cavallino di Faenza e dice senza giri di parole: "A un certo punto, qui in albergo, sono arrivati gli psicologi e mi hanno chiesto come stessi. Io risposi semplicemente ‘Non dovete venire adesso. Dovrete esserci quando andremo fuori di qui, quando tutto questo non ci sarà più’". Aprile, ormai maggio 2024, un anno dopo l’alluvione che ha devastato la Romagna: ‘tutto questo’ ormai non c’è più. Silvia, insieme con altre decine di sfollati, è uscita dall’albergo, un albergo che era mondo, paese, famiglia, protezione, bolla, scudo. Un’alluvione ti toglie un tetto, ma anche le radici. Ti brucia i pensieri e annacqua i ricordi. Spesso li inghiotte. Ma può anche darti quello che non t’aspetti: una famiglia non di sangue, una convivenza non forzata, un ‘Grande Fratello’ come l’ha chiamata Isabella, un’altra ragazza che ha perso la ...