Napoli-Roma domenica 28 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni - quot - pronostici I giallorossi ritrovano N’Dicka

La Lazio torna in zona Champions, Verona battuto 1-0 - a -3 dalla Roma quinta (impegnata domani sul campo del Napoli). Si tratta della terza vittoria interna consecutiva in campionato per Igor Tudor, che si affida alla rete del recuperato Zaccagni in una ...

Continua a leggere>>

RASSEGNA - CdS: "Kvara-Dybala, uno spareggio", Tuttosport: "Basta così!", Il Mattino: "Calzona, l'ultima chiamata con la spinta dei 40mila" - Le prime pagine in edicola domenica 28 aprile aprono con il pareggio tra Juventus e Milan, la vittoria della Lazio, il match tra Napoli e Roma al Maradona e molto altro. Il Corriere dello Sport apre ...

Continua a leggere>>

Lazio, tre punti pesantissimi: come cambia la classifica - La Lazio batte il Verona all'Olimpico al termine di un match complicato dove colpisce anche una traversa e un palo. Vittoria pesantissima quella delle aquile che salgono a quota 55 ...

Continua a leggere>>