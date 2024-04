Nadal tra celebrazioni e voglia di essere competitivo | contro De Minaur test importante 10 giorni dopo Barcellona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) La scorsa settimana a, ora a Madrid. C’è un’atmosfera senza dubbio particolare attorno a Rafaelin questo periodo,il ritorno in campo avvenuto sulla terra rossa della Catalogna. Il campione maiorchino continua a non voler indicare una data precisa su un suo ritiro, ma le parole proferite più volte in conferenza stampa e il modo in cui il pubblico lo accoglie ogni qual volta scende in campo dicono tutto ciò che c’è da dire. Sono gli ultimi scampoli di carriera per Rafa e tutti vogliono approfittarne e vederlo un’ultima volta battagliare sulla terra rossa come da 20 anni a questa parte. Poi, però, c’è anche il campo e quella determinazione che lo spagnolo mette sempre in ogni allenamento, con l’aspirazione e la speranza di continuare a migliorare la sua condizione fisica e atletica in modo da potersi presentare ...