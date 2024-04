Mondiali di marcia L’Italia sul podio con la squadra Me lo sentivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) "L’ho detto ai compagni che al Mondiale in Turchia saremmo saliti sulnella 20 km a squadre, me lodentro". È quanto ricorda il maceratese Michele Antonelli che domenica scorsa si è messo al collo la medaglia di bronzo aiassieme ai compagni Riccardo Orsoni, Gianluca Picchiottino, Andrea Agrusti ed Emiliano Brigante. "Me la– spiega – perché siamo unacompetitiva, stavamo tutti bene fisicamente, siamo molto affiatati e siamo cresciuti insieme. È stato bello e ce la siamo goduta". Orsoni ha tagliato il traguardo al settimo posto in 1:20:11, Picchiottino dodicesimo in 1:21:06, quattordicesimo Antonelli in 1:21:18, Andrea Agrusti 32esimo in 1:22.52 ed Emiliano Brigante 33esimo in 1:22:59. La gara di Antonelli, protagonista di un super miglioramento del record ...