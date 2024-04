Milano-Cortina - le conseguenze del clamore | gli intoppi organizzativi mettono a rischio i Giochi Giovanili del 2028

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo le Olimpiadi invernali del 2026, quelledel. Sembrava praticamente fatta. Invece l’Italia non ha chiuso al momento giusto, a causa dei disastridel Comitato organizzatore. E adesso si ritrova una rivale: la Bulgaria è pronta a candidarsi ufficialmente, e potrebbe non essere la sola. Da candidata unica, in attesa solo dell’aggiudicazione, ad una gara incerta con più sfidanti da battere: un altro grande risultato per. Gli Youth Olympics sono una manifestazione giovanile riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, che il Comitato internazionale organizza da circa una decina d’anni sulla falsariga delle Olimpiadi dei grandi. Partecipano quasi tutti i Paesi, con oltre un migliaio di atleti. L’ultima edizione si è disputata a febbraio a Gangwon, in Corea del ...