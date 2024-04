jorge mendes incontra il psg: sul tavolo può finirci leao - Jorge mendes, noto procuratore, ha raggiunto da ieri parigi. In calendario un incontro di mercato col Psg: secondo O Jogo, al centro dei discorsi potrebbe ...

Continua a leggere>>

Milan, mendes è a parigi: il PSG punta Leao per il post Mbappé - Jorge mendes è arrivato venerdì a parigi per incontrare la dirigenza del Paris Saint-Germain. Secondo la stampa spagnola, il viaggio dell’agente lusitano ha come principale obiettivo discussioni sul ...

Continua a leggere>>

Ryan Gosling ed Eva mendes, il grande amore di Hollywood che fa sognare - Il mese dopo hanno trascorso il loro primo Ringraziamento insieme a parigi, dove Gosling ha raggiunto la mendes che era in Francia per girare ‘Holy Motors’ con Kylie Minogue. La coppia ha pasteggiato ...

Continua a leggere>>