Micheal Kors e il takeover bar in Rinascente | l’incontro tra America e Italia

(Di sabato 27 aprile 2024) Arriva anche a Milano la terrazza firmata Michaelin. Il nuovissimo spazio sito al settimo piano della nota catena di negozi tutta Made in Italy è perfetto per pranzi, cene e aperitivi. Attenzione però: è disponibile solo fino al 6 maggio.in: lo spazio creato dal brand Lo spazio si ispira ai temi della nuova collezione primavera estate 2024 del brand, scattata da Mert Alas, sotto la direzione creativa di Trey Laird. Girata tra Malibu e Los Angeles, l’immaginario della campagna nasce con gli scatti. Ed è nitido, grafico e audace, capace di catturare lo stile di vita della West Coast. Vibes che sono tornate anche nella terrazza, che mescola senza sforzo il rilassato e il casual con l’elegante e chic. In questo terrazzo sono presenti cuscini dal colore del ...

Arriva anche a Milano la terrazza firmata Michael Kors in Rinascente . Il nuovissimo spazio sito al settimo piano della nota catena di negozi tutta Made in Italy è perfetto per pranzi, cene e aperitivi. Attenzione però: è disponibile solo fino al 6 maggio. Micheal Kors in Rinascente : lo spazio ... Continua a leggere>>

Il takeover di Michael kors sul tetto della rinascente di Milano - Apre al pubblico il takeover di Michael kors della terrazza La rinascente a Milano. La California in città, ecco le date e gli orari.

Continua a leggere>>

La borsa Michael kors di Filippa Lagerback per la moda Primavera 2024 - Come prepararsi per i party e gli eventi della bella stagione Facile, puntando tutto su un accessorio scintillante che immerga il look nello spirito della festa, proprio come ci suggerisce Filippa La ...

Continua a leggere>>