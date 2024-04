Marsiglia-Lens domenica 28 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati

(Di sabato 27 aprile 2024) Ultima gara in programma valevole per il trentunesimo turno di Ligue1 che vede ildi Gasset ricevere in casa ildi Haise. A distanza di 3 anni è ancora una sfida che può assegnare o indirizzare fortemente un piazzamento nelle prime 6 della classifica, con i giallorossi che vincendo di fatto chiuderebbero ogni discorso a tal proposito. I Phoceens vengono dal 2 a 2 InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Ultima gara in programma valevole per il trentunesimo turno di Ligue1 che vede il Marsiglia di Gasset ricevere in casa il Lens di Haise. A distanza di 3 anni è ancora una sfida che può assegnare o indirizzare fortemente un piazzamento nelle prime 6 della classifica, con i giallorossi che vincendo ... Continua a leggere>>

marsiglia-lens Streaming Gratis: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Live - Nella giornata di oggi, domenica 28 aprile, si completerà il programma del trentunesimo turno di Ligue 1, con le restanti sette gare ancora da disputare. A ...

Continua a leggere>>

Marsiglia, impegno domenicale anche per i rivali dell’Atalanta - Sarà una domenica di campo anche per l’Olympique Marsiglia, impegnato al pari dell’Atalanta in ... i marsigliesi scenderanno sul terreno di gioco alle 21 in un impegnativo duello contro il Lens. I ...

Continua a leggere>>

Inter, guida alla festa scudetto: dal tragitto con due pullman scoperti al divieto di alcol, cosa succederà domenica a Milano - Il 28 aprile la parata di 7,8 chilometri partirà da San Siro dopo la partita col Torino. Evento finale in Duomo alle 20.30. Le strade saranno chiuse al ...

Continua a leggere>>