Lorella Cuccarini - il dolore per la morte della madre | Aveva soltanto 65 anni e se n’è andata nell’arco di tre giorni

(Di sabato 27 aprile 2024) È uno dei volti più amati di “Amici di Maria De Filippi” e il suo momento al Serale in cui si scatena con coreografie mozzafiato assieme al collega Emanuel Lo è sempre uno dei più apprezzati sui social. È un momento d’oro per, reduce anche dalla co-conduzione dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 con Amadeus. La showgirl si è raccontata a “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo. Tra i momenti più dolorosisua carriera laricorda gli inizi degli2000. “Credo ci sia stato un allineamento al contrario dei pianeti- ha raccontato –. Ho subito una operazione alla tiroide quando tutti pensavamo che fosse qualcosa di serio ma per fortuna non lo era. Poi ho avuto un momento di stop televisivo e per me è stato come se fosse un momento di stordimento generale perché non ...