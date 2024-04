LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli avanza agli ottav - eliminati Simonetti ed Anani Attesa per Stangherlin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Shido anche per Prodan. 11.51 Persiste l’equilibrio a circa 2 minuti dal termine. Fino ad ora l’azzurra è stata la più propositiva. 11.50 Shido per. 11.48 Iniziato l’incontro. 11.47 Ippon per Kantsavaya, chei dei -78 kg. Ora è il momento della sfida trae Prodan. 11.45 Shido per Kantsavaya. 11.44 Ora è il momento della sfida tra Verschaere e Kantsavaya, che precede l’incontro di. 11.43 Ippon per Tatarchenko! Dura appena 47? la sfida contro Cvijic. 11.42 Sul tatami 1 inizia ora la sfida tra Tatarchenko e Cvijic. 11.41 Secondo waza-ari per Reid, chenella categoria -78 kg. 11.40 Waza-ari per la britannica che si porta avanti a 1? ...