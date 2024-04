LIVE Cobolli-Jarry - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | giocatori in campo! Serve ripetere il match di Melbourne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:47in!!! 19:40 Sul nuovo orario di gioco, un NOT BEFORE 19:45. Mancano circa 5? all’ingresso indei. 19:35 In realtà, il cemento australiano avrebbe dovuto favorire il cileno. Così non fu quel giorno. Il kick diesaltò le potenzialità del romano e lo presentò al grande pubblico. Successivamente, sconfisse anche il “rullo compressore” russo Pavel Kotov accedendo per la prima volta nella sua vita a un 3° turno in uno Slam. Lui che, ricordiamo, ha esordito nel main draw di un Major contro Alcaraz a Parigi nel 2023. 19:33 Solo Jannik Sinner è riuscito inmaschile a strappare il pass per il 3° turno. Ci prova con credenziali anche Flavio, che ...