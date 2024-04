LIVE Arnaldi-Medvedev - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | in cerca dell’impresa nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SONEGO (2° MATCH DALLE 11.00 E NON PRIMA DELLE 12.30) 13:00 Maratona in vista tra Azarenka e Sorribes, 7-6 il 1° set in 100? di gioco. Poi Ostapenko-Carle e!! Buongiorno amici di OA Sport, che giornata ci attente a! Qui, ci occuperemo di offrirvi ladel match d’esordio della testa di serie numero 3 del Masters 1000 spagnolo, Daniil, opposto a Matteo. L’azzurro gioca per la seconda volta in carriera questo torneo, in cui difende il 3° turno del 2023, quando batté proprio l’allora numero 4 del mondo Casper Ruud in 2 parziali prima di arrendersi a Munar. Quest’oggi, serve un’altra ...