L’Inter non ha fretta - il futuro è una festa Prima la passerell - poi un portiere e la punta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo sacrifici e sudore, questo è il weekend dellapere i suoi tifosi. Tutto è stato apparecchiato per il lunch-match di domani contro il Torino: cori e bandiere allo stadio, poi la sfilata in pullman dei nerazzurri che verranno scortati da San Siro al Duomo. Bisogna goderselo lo scudetto appena conquistato, ma già da lunedì ai piani alti di Viale della Liberazione si programmerà il. Del rifinanziamento da 400 miloni per saldare il debito con Oaktree si sta occupando il presidente Steven Zhang, all’ad Marotta e al ds Ausilio toccherà prolungare alcuni contratti (capitan Martinez, ma pure Barella e Calhanoglu) e poi plasmare la squadra per l’impegnativa stagione 2024-2025, con una settantina di gare in calendario (Mondiale per club incluso) ed una “rosa“ da allargare: si parla di 30-35 calciatori. Parte del ...