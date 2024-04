Legamento crociato anteriore ‘riparato’ in un’ora | ecco la nuova tecnica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Bologna, 27 aprile 2024 –ingrazie a unaortopedica innovativa eseguita a Bologna. L'intervento è stato eseguito dall'equipe della chirurgia ortopedica in elezione e a medio bassa complessità dell’Azienda Usl di Bologna, diretta dal dottor Paolo Barca. Così Fabrizio Emiliano, 48 anni, originario di Roma, di professione addetto alla cybersecurity di una società di telecomunicazioni, è da poco tornato a casa sulle sue gambe dopo la ricostruzione del, a seguito di un incidente accaduto mentre sciava in montagna. "A inizio gennaio - ricorda - ho fatto una brutta caduta sugli sci, mentre ero in vacanza con la famiglia in Trentino. Purtroppo, non essendosi sganciato lo sci, ho perfettamente percepito il ...