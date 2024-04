Lazio-Verona - Zaccagni regala ai biancocelesti tre punti per l' Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Labatte l'Hellas1-0 all'Olimpico e sale a 55in classifica, a -3 dalla Roma quinta (impegnata domani sul campo del Napoli). Si tratta della terza vittoria interna consecutiva in campionato per Igor Tudor, che si affida alla rete del recuperatoin una sfida speciale da ex, anche se del suooggi è rimasto ben poco. Sono tre i nuovi acquisti di gennaio a partire titolari nell'11 gialloblù: Swiderski, Noslin e Mitrovic. Marco Baroni in conferenza stampa aveva chiesto alla sua squadra di non «stare rannicchiata nella propria metà campo», ma l'avvio di gara si trasforma rapidamente in un monologo della, scesa in campo con il solito 3-4-2-1 con Patric, Kamada e Isaksen come uniche novità rispetto alla formazione vista contro la Juventus in Coppa ...