Lazio-Verona - MOVIOLA LIVE | Guendouzi e Pedro chiedono due rigori

lazio-verona, lampo Zaccagni: c'è un'esultanza speciale nei biancocelesti - FOTO - Lampo di Zaccagni. Lazio in vantaggio con il Verona grazie all'azione in contropiede rifinita da Luis Alberto e conclusa dal gol del numero 20. Tutti a esultare sotto la Curva Nord che esplode ...

Continua a leggere>>

DIRETTA - Lazio - Verona 1-0: cambia ancora Tudor, esce Luis Alberto - Rimessa laterale per il Verona, 29' È uno schema: Luis Alberto per Anderson, che richiama in causa lo spagnolo, la conclusione è completamente fuori misura. 28' Calcio di punizione in favore della ...

Continua a leggere>>

La moviola di Lazio-Hellas Verona: l’analisi degli episodi arbitrali - moviola LAZIO SALERNITANA SERIE A 2023 2024 – Lazio e Hellas Verona sono pronte a darsi battaglia allo Stadio Olimpico, nel del sabato valido per il 34° turno di Serie A. Reduce dalla vittoria in ...

Continua a leggere>>