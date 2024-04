Lazio-Verona 1-0 - Baroni | Pagato errori individual - potevamo essere più lucidi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) “Abbiamo commesso deglii, come nell’azione del gol. Le occasioni più importanti sono nate da disattenzioni che non si possono concedere alla. Quando si perdono questi palloni sulla transizione, è difficile recuperare. La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati aggressivi, togliendo loro molta iniziativa. Offensivamente abbiamo avuto qualche occasione epiù”. Lo ha detto l’allenatore del, Marco, dopo la sconfitta per 1-0 contro laall’Olimpico. “Ora arriva il momento più difficile, dobbiamo cancellare alcuniche non possiamo permetterci – spiega il tecnico scaligero a Sky Sport -. La posizione di Folorunsho? Laha un ...