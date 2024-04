Lavoro - altro che Rdc | la Cgia certifica il momento d’oro dell’Italia 8 dipendenti su 10 hanno il posto fisso

(Di sabato 27 aprile 2024)e occupazione, è unper l’Italia: e arlo e ratificarlo ufficialmente arriva una nota analitica delladi cui dà conto nel dettaglio l’Adnkronos. Il Bel Paese sta vivendo una fase decisamente positiva per il nostro mercato delche coinvolge il Mezzogiorno, fin qui Cenerentola dello Stivale. Un periodo significativamente positivo su scala nazionale, per, sia per il record storico di occupati, che per l’aumento del numero di coloro che dispongono di un contratto dia tempo indeterminato. E, infine, anche per l’incremento, avvenuto soprattutto nell’ultimo anno, del personale con livelli di qualifica elevati. Ma procediamo con ordine.: entro il 2025 Italia ...

Lavoro: cgia, 8 su 10 hanno posto fisso. Caltanissetta tra le ultime in Italia - “E’ un momento particolarmente positivo per il nostro mercato del lavoro. Sia per il record storico di occupati che per l’aumento del numero di coloro che dispongono di un contratto di lavoro a tempo ...

Continua a leggere>>

Aumentano gli occupati in Sicilia: +5,2 per cento dal 2019, meglio solo la Puglia. Enna terza fra le province - «È un momento particolarmente positivo per il nostro mercato del ... Lo rileva l’ufficio studi della cgia, aggiungendo che 8 dipendenti su 10 hanno il posto fisso ma restano anche alcune criticità: ...

Continua a leggere>>

Nei prossimi dieci anni Belluno perderà 12mila lavoratori. Ecco le ragioni del crollo - BELLUNO - A Belluno tra dieci anni potrebbero mancare 11.557 persone in età lavorativa, quelle comprese quindi 15-64 anni, e tale numeri ci collocano al 49^ posto nella classifica ...

Continua a leggere>>