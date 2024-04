L’antisemitismo è il nuovo fascismo E anche Parenzo ne fa le spese

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024) Al direttore - Gentilissimo Cerasa, plaudo alla prima pagina del Foglio con la bandiera ucraina e il vessillo della Brigata ebraica, eroici simboli di libertà e resistenza. Formulo l’auspicio che si giunga presto a una pace giusta che ponga termine ai tanti dolorosi conflitti in atto, con la liberazione e il rispetto per tutti.Ida Zatelli, professoressa emerita di Ebraico, Università degli studi di Firenze Brigata ebraica e Ucraina. Messaggio semplice. Viva gli antifascisti che ci fanno ricordare le minacce alla libertà del passato equelle del presente. Perché scandalizzarsi? Al direttore - Mettete un litro di demagogia in una pentola. Quando l’acqua bolle, versate duecentocinquanta grammi di culturame macinato e altrettanti di semola complottista. Fate cuocere a fuoco lento per mezz’ora. Mescolate e aggiungete, di tanto in tanto, una manciata di ...