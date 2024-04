L’analisi di Vespa | campo largo flop - crescono i dem a scapito del M5s

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri, le polemiche sul caso Scurati non hanno intaccato minimamente né la popolarità di Giorgia Meloni né i voti virtuali per Fratelli d’Italia che anzi guadagna qualcosa rispetto a due settimane prima. La gente pensa ad altro e saranno decisivi gli ultimi venti giorni della campagna elettorale per giocarsi il risultato finale. Aggiungiamo noi che la furiosa campagna contro la Meloni “fascista” del 2022 la portò dritta a Palazzo Chigi. Quando Scurati dice di considerarsi un "bersaglio" dopo la mancata apparizione in Rai dei giorni scorsi, mi permetto di ricordargli un precedente. Nel settembre del 2005 a Venezia conducevo su Raiuno la serata finale del Premio Campiello di cui Scurati era uno dei finalisti. Di punto in bianco, non ricordo se prendendo spunto da un personaggio del suo libro, disse che si augurava la mia morte. Non lo avevo mai ...