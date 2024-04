LaLiga | Las Palmas – Girona | calendario - dove guardare in TV e canali la partita della Liga EA Sports

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 aprile 2024) 2024-04-27 07:07:24 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: lsi affrontano sabato 27 aprile alle 14:00 allo Stadio Gran Canaria nellacorrispondente alla giornata 33EA. Unamolto importante per il, che si gioca né più né meno che la qualificazione alla prossima edizioneChampions League. Se raggiunto, sarebbe un traguardo storico per una squadra che ha iniziato la stagione con l’obiettivo principale di raggiungere la permanenza. Gli uomini di Michel si sono già garantiti di giocare in Europa, ma ora vogliono che sia nella massima competizione continentale. Il Lasè andato sempre ...