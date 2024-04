La visita di Erdogan negli USA è stata rinviata

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vista l’Iraq per la prima volta dal 2011. Durate la visita, Turchia e Iraq hanno firmato numerosi memorandum d’intesa. Il presidente Erdogan in l’Iraq Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in Iraq per la sua prima visita ufficiale in più di un ...

Continua a leggere>>